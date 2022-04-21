Чистый четверг: традиции празднования

21 апреля христиане восточного обряда отмечают Чистый четверг - четвертый день Страстной седмицы. В этот день верующие продолжают готовиться к Пасхе, принято печь паски.

Считается, что в этот день Христос собрал 12 апостолов на трапезу, известную как Тайная вечеря. Во время трапезы Христос установил таинство Евхаристии (причастия). Он также преподал заповеди о христианской любви и смирении.