Ужасно и безответственно: Алан Бадоев рассказал, о чем пожалел после полномасштабного вторжения РФ

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Макса Барских, который работал со многими роSSийскими артистами: Аллой Пугачовой, Валерием Меладзе, Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной и другими. В программе "Сніданок з 1+1" Бадоев признался, что полномасштабное вторжение РоSSии в Украину изменило его мировосприятие. Теперь он жалеет, что раньше считал себя "человеком мира" и своей работой показывал "дружбу народов".

Фото: https://www.instagram.com/alanbadoev/

"Я один из тех людей, который делал все для того, чтобы размазать между Украиной и Россией границы. Это было несознательно. Я был одним из тех людей, который максимально показывал "дружбу народов", помогал создавать общую творческую подушку. На сегодняшний день я понимаю, насколько это ужасно, безответственно, - признался Бадоев. - Когда закончится война, для себя я вижу две конкретные цели. Прежде всего - выстроить невидимую культурную стену, которая должна рассказывать, насколько мы другие. Насколько глубокая у нас своя культура. Вторая цель - наши дети. Нашим детям нужно вернуть сказку, мечту о том, что их детство неприкасаемо", информирует Апостроф.

Бадоев рассказал, что ему предлагали открыть в Москве студию, и хотя он часто приезжал в город, никогда не хотел жить в РоSSии. После начала полномасштабной войны он увидел истинное лицо своих роSSийских друзей, и открывшаяся правда его ужаснула.

"В первый день писали многие. Я не хочу больше эти имена произносить. Очень многие мне говорили: "Быстренько едь в Москву, мы тебе тут все дадим, надо 3-4 дня переждать". Я не понимал о чем речь вообще. Я не понимал, как можно это писать. Потом они говорили: "Мы ничего не можем сделать, мы же не бетмены". Я говорил: "Расскажите своей аудитории". Они: "Дружище, ты самый большой наш друг, наша семья". Я отвечал: "Так себя не ведет семья. Ты как будто засыпаешь мне землю на крышку гроба. Ты что, не понимаешь, что происходит?" Через два дня я перестал как либо реагировать", - рассказал он.


Наталья Лавринец, Апостроф

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