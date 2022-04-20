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2022-04-20
Выжила при фашистах, но не пережила рашистов: в Мариуполе погибла 91-летняя женщина
В среду, 20 апреля, стало известно о смерти 91-летней жительницы Мариуполя Ванде Объедковой.
Об этом сообщил в Twitter мемориальный музей концлагеря "Аушвиц".
Женщина пережила немецкую оккупацию Мариуполя в годы Второй мировой войны - тогда ей было 10 лет. От гитлеровцев она пряталась в подвале, а ее мать забрали оккупанты.
Ванда Семеновна сумела пережить немецкую оккупацию, но не пережила роSSийское нападение. Она умерла в том же подвале, где и пряталась в детстве, и так же - под звуки бомб, информирует
Евгений Устименко, Апостроф