Выжила при фашистах, но не пережила рашистов: в Мариуполе погибла 91-летняя женщина

В среду, 20 апреля, стало известно о смерти 91-летней жительницы Мариуполя Ванде Объедковой.

Об этом сообщил в Twitter мемориальный музей концлагеря "Аушвиц".

Женщина пережила немецкую оккупацию Мариуполя в годы Второй мировой войны - тогда ей было 10 лет. От гитлеровцев она пряталась в подвале, а ее мать забрали оккупанты.