Лидер Kalush Orchestra рассказал, чем их выступление на "Евровидении" будет отличаться от Нацотбора

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк, который недавно рассказал о подготовке к европейскому песенному конкурсу, объяснил, чем выступление на "Евровидении" будет отличаться от Нацотбора. По его словам, другими будут костюмы и сама постановка, информирует Апостроф .

Детальнее об этом артист рассказал в интервью "Общественное Культура". "Могу сказать, что костюмы будут другие, чем на Нацотборе, и постановка тоже будет иной. Мы сейчас готовимся. Приходится готовиться в таком экстрарежиме из-за того, что долгое время у нас не было возможности даже вместе собраться. Мы репетировали онлайн. Но за счет нашего трудолюбия могу сказать: мы подготовимся даже лучше тех, у кого не было таких ограничений", - заявил исполнитель.

Также Псюк поделился своим мнением о том, что думает о политизации на "Евровидении": "Они [организаторы] стараются заявлять, что конкурс не политический. Что это значит? Что во время выступления в финале "Евровидения" точно не должно ничего состояться по этому поводу Но ведь кроме этих 3-х минут на сцене, там еще происходит 2-месячная подготовка, куча СМИ , журналистов, где уже нет таких прямых ограничений. Конечно, мы не имеем права ничего такого не сцене сделать. Когда же журналист прямо задает вопрос относительно политики – здесь уже нет каких-либо прямых ограничений".

Олег признался, что любил и исполнял украинский рэп еще до 2014 года, тогда, когда у мира еще не было претензий к РФ .

Фото: instagram.com/kalush.official

"У меня после 24 февраля кардинально ничего не изменилось. Я тот, кто топил за украинский рэп еще до 2014 года, когда еще вообще не существовало такого движения. Тогда еще все нормально относились к РоSSии и ни у кого не было претензий, а я уже тогда говорил: если ты говоришь на украинском, почему тогда не можешь петь на украинском? Это же нормально, у нас есть свой классный язык. Я максимально все делал именно для украинской музыки. Так что в этом случае ничего не изменилось", - сказал артист.

Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение-2022" будет проходить в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 числа. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первом полуфинале под номером 6.