Ирпень возвращается к мирной жизни: как выглядит город-курорт после оккупации

Ирпень полностью освободили от оккупантов 28 марта. Город героические выдержал оборону и не позволил захватчикам максимально близко подойти к столице. Теперь он постепенно возвращается к нормальной жизни, в городе начали работать некоторые сферы обслуживания, информирует Апостроф.

Об этом сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков.

"Город Ирпень все еще безлюден. Единичные местные наводят порядок в городе, убирают обломки разбомбленных многоэтажек. Целых домов в западном районе Ирпеня нет. Повсюду выбиты окна, а иногда еще и вынесены целые куски многоэтажек. Некоторые дома почти полностью выгорели", - поделился увиденным он.

"При мне военные и полицейские вытаскивали мину из двора одного из домов. К счастью россияне не успели размародить этот район города, здесь уцелело много квартир. Также в Ирпене начали работать некоторые сферы обслуживания. Встретил открытый шиномонтаж и стоматологию. Но сюда еще рано возвращаться, очень много мин на разминирование которых физически нет сил чтобы все "зачистить", - продолжает рассказывать фотокорреспондент.

"Пообщался с копами осматривавших одну из многоэтажек. "И разминированное, местные находят и сообщают нам, работы еще на месяц минимум". Самые немногочисленные местные мужчины организовали охрану от мародеров, помогают с уборкой и возвращающимся", - поделился Петушков.


Инна Погрибная, Апостроф

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