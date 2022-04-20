Антон Птушкин отреагировал на 50-летний запрет въезда в РоSSию

Недавно общественность узнала о том, что путешественнику и бывшему ведущему шоу "Орел и Решка" Антону Птушкину запретили въезд в РоSSию до 2072 года. Причина - его "антивоенная позиция и критика РФ ".

Птушкин решил не медлить с ответом и прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Короче, выпуска про Поволжье не будет", - с иронией заявил он на своей странице в Twitter , информирует Апостроф .

Фото: Twitter.com/ptuxerman

Пользователи тоже с юмором отреагировали на запрет въезда ведущему в РоSSию. В комментариях под постом они отметили, что "это больше проблема для Поволжья, чем для самого Антона".

"50 лет "невъезда"... Они там в Кремле, похоже, только грибами питаются. Оттого и штырит их так жестко", "Это больше проблема для Поволжья, чем для Антона", "Они сделали тебе комплимент", "Какая грустная новость (нет)", "Бл*ть, а я так хотела увидеть Саратов", "Как выяснилось, главный враг РоSSии - прекрасный Антон Птушкин. Опаснее только биогуси, которые кашляют на людей с красным паспортом. Но даже им въезд до 2072 года не закрыли", "Бывшему ведущему "Орла и Решки" Антону Птушкину запретили въезд в РоSSию до 2072 года. Его реакция - это очень смешно", "Мой мир рухнул", "Ну ничего, про Повольжье мы и сами все знаем. Даешь интересные места", "РоSSия - однозначно не мой рекомендасьон", "А вот сейчас реально больно стало", - высказались люди по этому поводу.

Фото: instagram.com/ptuxerman

Известно, что после вторжения РоSSии в Украину путешественник выпустил ролик, в котором осудил нападение РФ и призвал поддерживающих роSSийскую политику зрителей отписаться от него. "Вас еще больше привязали. Целое поколение россиян уже никогда не уедет за границу РоSSии. Целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны. Вы, возможно, сейчас этого не понимаете. Но так и будет, потому что эта война – не освободительная, она захватническая и преступная", - сказал он в своем обращении.

"Вам уже нельзя сравнивать, вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решило ваше правительство и ваш президент. А 24 февраля он решил, что и нам так нельзя и отдал приказ бомбить Украину. Что бы вам ни говорили с экрана телевизора, эта война, чтобы вы боялись. Эта война для вас. Чтобы вам не было с чем сравнивать", - также добавил он.

Антон Птушкин - украинский радио- и телеведущий, диджей и видеоблогер. Заслуженный журналист Украины (2020). После ухода из "Орла и Решки" продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала на YouTube. По утверждению Антона, он всем занимается самостоятельно, не прибегая к помощи операторов, видеомонтажеров и сценаристов. По состоянию на 2 марта 2022 года, на YouTube-канал Антона Птушкина подписано 5,56 миллиона человек.