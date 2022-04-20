Позитив выпустил первый сольный трек "Боже, яке кончене", в котором высмеял русских блогеров

Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) презентовал трек "Боже, яке кончене" - первая песня в его сольной карьере после распада группы "Время и Стекло". Свой дебютный сингл рэпер посвятил русским блогерам, бьющимся в истерике из-за обрушившихся санкций, информирует Апостроф.

О выходе песни музыкант рассказал в своем Instagram. Артист также поблагодарил за идею названия песни Алексея Дурнева, который ведет одноименный паблик в Telegram.

Фото: instagram.com/positiff

"Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!", - написал Позитив.

В песне можно услышать нытье русских из-за ухода из РФ люксовых брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci, закрытия McDonald\'s и Instagram.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Поклонники поздравили музыканта с дебютом и поблагодарили за позитив.

"Спасибо, что с нами. Что поднял настроение, отвлек хоть немного от новостей и добавил немного позитива", "Хоть и в такое трудное для нас время, но мы дождались", "Спасибо, уже в авто звучит", - пишут фолловеры под постом Позитива.

Слова песни "Боже, яке кончене"

Двохсотих окупантів тисячі, х*йло блатує
Весь світ зробив ембарго показав їм дулю
І наше військо їх під ср*ку взує
Закрили інстаграм, just do it, do it!
Пішов Mc Donalds, і нехай гризуть кору!
Louis Vuitton і Gucci, та ховайтеся в нору!
Є квас і самогон. Спаплюжене і спорчене
Боже, яке кончене!

Міста і села бoмблять рускіє фашисти
А на росіі аплодують їм "артисти"
А ти валодя краще в бункері ховайся,
Бо ми масковську ковбасу наріжемо на слайси!

Тепер х*йло збирається до раю-раю.
Росія вирішила йти до краю-краю
А ми русню неначе граючіи долаєм
Здихайте п*дли баю баю - це навзаєм!

У нас є байрактар і шабля вже наточена!
Боже, яке кончене!
А бузова стоіть в соплях - таке задрочене….
Боже, яке кончене!


Наталья Лавринец, Апостроф

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