Позитив выпустил первый сольный трек "Боже, яке кончене", в котором высмеял русских блогеров

Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) презентовал трек "Боже, яке кончене" - первая песня в его сольной карьере после распада группы "Время и Стекло". Свой дебютный сингл рэпер посвятил русским блогерам, бьющимся в истерике из-за обрушившихся санкций, информирует Апостроф .

О выходе песни музыкант рассказал в своем Instagram. Артист также поблагодарил за идею названия песни Алексея Дурнева, который ведет одноименный паблик в Telegram.

Фото: instagram.com/positiff

"Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!", - написал Позитив.

В песне можно услышать нытье русских из-за ухода из РФ люксовых брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci, закрытия McDonald\'s и Instagram.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.



Поклонники поздравили музыканта с дебютом и поблагодарили за позитив.

"Спасибо, что с нами. Что поднял настроение, отвлек хоть немного от новостей и добавил немного позитива", "Хоть и в такое трудное для нас время, но мы дождались", "Спасибо, уже в авто звучит", - пишут фолловеры под постом Позитива.

Слова песни "Боже, яке кончене"

Двохсотих окупантів тисячі, х*йло блатує

Весь світ зробив ембарго показав їм дулю

І наше військо їх під ср*ку взує

Закрили інстаграм, just do it, do it!

Пішов Mc Donalds, і нехай гризуть кору!

Louis Vuitton і Gucci, та ховайтеся в нору!

Є квас і самогон. Спаплюжене і спорчене

Боже, яке кончене!

Міста і села бoмблять рускіє фашисти

А на росіі аплодують їм "артисти"

А ти валодя краще в бункері ховайся,

Бо ми масковську ковбасу наріжемо на слайси!

Тепер х*йло збирається до раю-раю.

Росія вирішила йти до краю-краю

А ми русню неначе граючіи долаєм

Здихайте п*дли баю баю - це навзаєм!

У нас є байрактар і шабля вже наточена!

Боже, яке кончене!

А бузова стоіть в соплях - таке задрочене….

Боже, яке кончене!