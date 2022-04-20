В Польше произошел взрыв на шахте, погибли по меньшей мере четверо

Во время спасательной операции исчезла связь с семью пожарными.

На востоке Польши ночью произошел взрыв метана на шахте. По предварительным данным, погибли четыре человека, 19 получили ранения. Еще семь – считаются пропавшими. Об этом пишет Associated Press.

Взрыв произошел на глубине 1000 метров на руднике Pniowek в Павловицах, которым управляет горнодобывающая компания Jastrzebska Spola Weglowa.

По словам ее представителей, немедленную спасательную операцию пришлось приостановить из-за огня. Контакт с семью спасателями был потерян.

К месту трагедии отправился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.