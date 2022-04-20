В католическом храме Неаполя появилась икона «Киевской мадонны»

Прототипом для иконы стала работа художницы из Днепра Юлии Соломениковой, информирует ZN.ua.

В католическом храме Неаполя появилась икона «Киевской мадонны»

В одном из католических храмов итальянского Неаполя появилась новая икона – «Киевская мадонна». На ней изображена украинка Татьяна Близняк вместе со своей трехмесячной дочерью, которую она держит на руках в бомбоубежище на одной из столичных станций метро. Об этом сообщил пастор Павел Левушкан в Facebook.

Прототипом для иконы стала работа художницы из Днепра Юлии Соломениковой. Ее вдохновило оригинальное фото венгерского журналиста Андраша Фельдеша, на котором мать кормит собственного ребенка, укрываясь от бомбардировок роSSийских захватчиков. Соломеникова создала свою версию изображения и поделилась ею в соцсетях еще 5 марта. По словам художницы, Близняк и ее дочь стали настоящим символом всех украинских матерей в это тяжелое для страны время. В настоящее время Татьяна Близняк и ее ребенок находятся во Львове.


Александр Хребет, ZN.ua

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