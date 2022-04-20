Мощную авиабомбу в Ирпене успешно обезвредили

Мощную авиабомбу, обнаруженную сегодня в Ирпене возле военного госпиталя, успешно обезвредили.

Разрушений и жертв нет, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но должны оставаться крайне осторожными", - отметил он.

Оставленный оккупантами снаряд было невозможно транспортировать, так что саперы решили обезвреживать его на месте. Жителей микрорайона призвали переместиться в центр города, а киевлян предупредили, что они могут услышать громкий звук.