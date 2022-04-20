Птушкину и Дантесу запретили въезд в рф на десятки лет: знаменитости съязвили в ответ

В черный список страны рашистов попали и другие украинские звезды, также не поддержавших агрессивную политику президента рф владимира путина.

Ведущему познавательного шоу о путешествиях "Орел и Решка" и блогеру-миллионнику Антону Птушкину запретили въезд на россию до 2072 года. Такая же участь постигла украинского ведущего и певца Владимира Дантеса - ему запретили въезд на рф на 50 лет.

Украинские знаменитости уже отреагировали на такое решение роSSийских властей.

Так, блогер Антон Птушкин весьма сухо и сдержанно прокомментировал информацию о запрете въезда в РоSSию на 50 лет. То ли в шутку, то ли всерьез написал в своем Twitter, что выпуск о Поволжье отменяется.

Тем временем Владимир Дантес записал видео, которое выложил в Сториз. На нем он с сарказмом заявил: "Людоньки, ну что же это творится. Сначала объявили врагом рф, а потом запретили въезд в эту страну. Та идите вы на*уй".

Такое решение власти россии приняли в связи с жесткой антивоенной позицией Птушкина и Дантеса, которые критически высказывались против политики рашистов. Запрет начал действовать с 16 апреля 2022 года.

В черный список страны рашистов попали и другие украинские звезды, также не поддержавших агрессивную политику президента рф владимира путина. Среди них Макс Барских, Верка Сердючка, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский, Монатик и другие.