Оккупанты уничтожили в Чернигове памятку XIX века: фото огромной воронки

В Чернигове роSSийские оккупанты уничтожили памятник архитектуры 19 века. Враг сбросил авиабомбу на здание библиотеки, которое пережило две мировые войны, информирует Апостроф.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Украина сейчас".

Канал показал фото несколькометровой воронки, образовавшейся от фугасной авиабомбы, перед зданием.

"Все, что осталось от библиотеки в Чернигове. "Русский мир" превратил памятник архитектуры, здание конца 19 века, пережившее две мировые войны, в 5-метровый воронку от мощной 500-килограммовой авиабомбы", - отмечается в сообщении под фото.

РоSSияне сбросили три фугасные 500-килограммовые бомбы ночью на 11 марта. Больше всего вреда нанесла та, которая упала во дворе библиотеки, разрушив стену и внутренние перекрытия.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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