Жду, чтобы ты пришел живым: Анна Тринчер выпустила песню об украинках, которых война разделила с любимым

В последние недели украинские артисты стали активно выпускать песни о войне в Украине. Вслед за Виталием Козловским трогательную композицию представила Анна Тринчер. Свой новый трек "Не залишай" певица посвятила всем украинским женщинам и девушкам, чьи мужчины защищают страну от русских оккупантов, информирует Апостроф .

"Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которую война разделила с ее любимым. Когда невозможно не плакать из-за страха больше никогда не увидеться… больше никогда не обняться, - рассказала юная артистка. - Победа уже скоро! Благодаря нашим воинам и всем, кто нам помогает".

Фото: instagram.com/annatrincher_official

К песне Анна записала черно-белое лирик-видео - ролик, в котором отображается текст композиции. Слушатели в один голос говорят, что слова песни проникают в самое сердце.

"Песня просто разрывает сердце, столь эмоционально переданы мысли каждой женщины, которая ждет свою вторую половинку живой и с победой", "Это невозможно слушать без слез! В самое сердце. Спасибо вам искренне за такую песню", "Шикарная песня, без слез просто невозможно прослушать до конца", - пишут пользователи сети.