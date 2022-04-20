В Бучанском районе сообщили о подозрении в госизмене 17-летнему подростку, перешедшему на сторону оккупантов

В Бучанском районе Киевской области 17-летнему жителю сообщили о подозрении в государственной измене, сообщает Офис генпрокурора Украины в Telegram.

"По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага. Он передавал представителям РФ сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обмен на это подозреваемый получал материальное вознаграждение и привилегии от войск РФ .

Кроме того, подросток вместе с военнослужащими РФ проникли в одно из домов на территории села и похитили чужое имущество.

Подростку сообщено о подозрении государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины).