Пасха-2022: как украинцы будут освящать праздничные корзины в условиях военного времени

Великдень, Пасха, церковь, пасочки

В Пасхальную ночь церкви в Украине будут закрыты для прихожан с учетом комендантского часа.

Церкви в регионах Украины не будут работать в комендантский час на Пасху, когда верующие освящают пасхальные корзины. Об этом сообщают в Национальной полиции, а также представители Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", - заявили в полиции.

В то же время граждан успокоили – посетить богослужение и освятить пасхальные корзины христиане смогут в храмах и на прилегающей территории с учетом комендантского часа в том или ином регионе. Это касается христиан как восточного, так и западного обряда. Пасхальные богослужения в комендантский час проводиться не будут.

пасха

Напомним, христиане западного обряда отмечали Пасху 17 апреля, а восточного – 24 апреля.

Ранее мы также сообщали, что в этом году у украинцев не будет дополнительных выходных в апреле и мае из-за военного положения, которое действует в государстве с 24 февраля. Так, 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, которые будут оплачиваться в обычном порядке.

пасха


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео
Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленныхВ Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленных
Вступительная кампания-2022 в условиях войны: что нужно знатьВступительная кампания-2022 в условиях войны: что нужно знать
Церкви будут закрыты в комендантский час на ПасхуЦеркви будут закрыты в комендантский час на Пасху
В Киевском метро 31 марта будут работать психологи — список станцийВ Киевском метро 31 марта будут работать психологи — список станций
Некоторым мужчинам разрешено покидать Украину во время военного положения: кто в спискеНекоторым мужчинам разрешено покидать Украину во время военного положения: кто в списке
Они будут в безопасности: певица Шер пригласила украинских беженцев к себе домойОни будут в безопасности: певица Шер пригласила украинских беженцев к себе домой
Европейские радиостанции ежечасно будут транслировать украинские песниЕвропейские радиостанции ежечасно будут транслировать украинские песни
"Украинский свидетель" показал, как работает полиция в условиях войны"Украинский свидетель" показал, как работает полиция в условиях войны
В условиях военного положения можно воспользоваться бумажным рецептом на "Доступные лекарства", - МинздравВ условиях военного положения можно воспользоваться бумажным рецептом на "Доступные лекарства", - Минздрав
Магазины в Киеве: стало известно, как они будут работать с понедельникаМагазины в Киеве: стало известно, как они будут работать с понедельника
Последние новости
Подгружаем последние новости