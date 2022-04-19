Минкультуры приглашает верующих на Пасху молиться онлайн

Пасхальные богослужения будут транслироваться, в частности, на телевидении.

Минкультуры приглашает верующих на Пасху молиться онлайн
Фото: Макс Требухов

Министерство культуры и информационной политики приглашает верующих присоединиться к пасхальным службам дистанционно.

"В это воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда величают Воскресение Иисуса Христа. Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в вашем регионе – это важно для безопасности! Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Так, в субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAразом и на общественном телеканале UA:КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

24 апреля с 7:30 до 11:30 национальный марафон единых новостей #UAразом и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будет транслировать богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Напомним, оккупанты распространяют информацию об "обстреле православных храмов в Пасхальную ночь националистами". Это якобы должно произойти в 5 областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.

Учитывая это, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний благословил менять время служб на Пасху.

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