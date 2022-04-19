Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»

Продюсер убежден, что роSSийский контент должен был быть забыт еще с марта 2014 года.

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк сравнил русскую культуру и литературу с порнографией и призвал запретить ее в Украине на государственном уровне.

Об этом Кондратюк написал на своей странице в Facebook.

Продюсер убежден, что роSSийский контент должен был быть забыт еще с марта 2014 года, но после победы это стоит сделать окончательно.

"Снова мне в телеэфире задают вопрос: что делать с "русской культурой/литературой" в Украине после войны. Мой ответ (с марта 2014-го): забыть навсегда! РоSSийская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно", – указал он.

Шоумен отметил, что украинская культура оказалась в разы более гуманистической и прогрессивной по сравнению с русской. В то же время он добавил, что творчество русских писателей, как и кино, театр и эстрада должны быть доступны исключительно для "собственного интимного пользования".

"Как порнография: имеете право смотреть/слушать/учить, но государство к этому не должно иметь никакого отношения", – заметил Кондратюк.