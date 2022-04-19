Должен был жениться, а теперь его хоронят: жертвой роSSийской ракеты во Львове стал 26-летний Юрий

Должен был жениться, а теперь его хоронят: жертвой роSSийской ракеты во Львове стал 26-летний Юрий

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вместе с Юрием на станции техобслуживания погибли еще три человека.

26-летний Юрий Баран погиб 18 апреля в результате ракетных обстрелов роSSийскими войсками Львова, где сейчас находятся более 200 тысяч беженцев. Об этом рассказали его родители журналистам местного издания.

Юрий работал на станции техобслуживания автомобилей, в которую попала вражеская ракета. Утром 18 апреля он вышел на смену. Вместе с коллегами стоял у стола, где принимают заказы, и пил кофе. На этом месте теперь – воронка.

"Он должен был жениться, а теперь мы его хороним", – рассказывают родители погибшего.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вместе с Юрием на станции техобслуживания погибли еще три человека. Всего в результате обстрела города не стало семерых человек, еще одиннадцать получили ранения, в том числе один ребенок.


Александра Павленко, politeka.net

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