Счастье, что мы не свернули на дачу: Лилия Ребрик вспомнила, как с семьей уезжала из Киева

В первый день войны Лилия Ребрик с мужем и детьми уехала на Западную Украину, где сейчас находятся в относительной безопасности. Однако в пути семья едва не приняла ошибочное решение, которое могло стоить им жизни, информирует Апостроф.

В интервью "КП" в Украине" телеведущая рассказала, каким для нее было 24 февраля. В то утро она как обычно поехала в студию "Ранку з Україною", где уже началась готовиться к эфиру.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"И когда уже в студии гримировалась, все начали что-то обсуждать – началось, началось. Звоню мужу, он берет трубку, и я через трубку слышу страшный взрыв, - вспоминает Лилия. - Андрей быстро поднимает детей, одевает полусонных, чтобы спуститься в бомбоубежище. В результате эфир отменили, я приехала домой, даже не сознавала, как еду в машине под сиренами. Еду и думаю: "Боже, что мне делать – оставлять авто, ложиться на землю, где-то искать бомбоубежище…".

Лилия приехала домой, посмотрела на детей в подвале и приняла решение ехать к родителям на Западную Украину.

Лилия Ребрик с дочками - Дианой и Полиной
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я вообще не понимала, что брать, у меня не было тревожного чемоданчика, потому что никто не мог в такое поверить. Столько всего ненужного собрали. Я даже кое-какие фото бросила. Потом думала: "А чего я эти фото взяла?" Себе, например, вообще ничего не взяла. Андрею так же. Был страх что-то детям необходимого не взять", - поделилась знаменитость.

Ребрик вспоминает, что дорога была очень долгой, и в какой-то момент они едва не свернули на дачу в Макаровском районе Киевской области, который продолжительное время был оккупирован роSSийскими войсками.

Дача Лилии Ребрик до войны
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ехали очень долго. На Житомирской трассе на выезде из Киева простояли пять часов. В какой-то момент Андрей говорит: "Может, свернем на дачу?" Теперь думаю: "Боже, это счастье, что мы не свернули на дачу, которая у нас в Макаровском районе", - рассказала Лилия.

Сейчас Ребрик не знает, уцелел ли их дом, но говорит, что материальная сторона жизни потеряла всякий смысл. Главная ценность сейчас - все ее близкие живы, здоровы и вместе.

Семья Лилии Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Наталья Лавринец, Апостроф

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