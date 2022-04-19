Пасха 2022: дата праздника в этом году
Этот праздник является переходящим, поэтому дата празднования ежегодно меняется, информирует
Светлое Христово Воскресение считается одним из самых главных праздников для верующих. Его отмечают ежегодно, но дата праздника может меняться, поскольку определяется по лунному календарю. Обычно христиане восточного и западного обряда празднуют Пасху в разное время, но иногда даты праздники совпадают.
Какого числа будет Пасха в 2022 году
В 325 году Первым Вселенским собором было установлено время празднования Пасхи, однако после реформы календаря в XVI веке христиане западного и восточного обряда стали отмечать ее в разные даты. Праздник может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая.
В этом году христиане западного обряда праздновали Светлое Христово Воскресение 17 апреля, а христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля.
Соответственно отличаются и даты Великого поста. Для христиан западного обряда он длился со 2 марта по 16 апреля. Христиане восточного обряда должны соблюдать Великий пост с 7 марта по 23 апреля. Во время поста верующим нельзя употреблять мясо и пищу животного происхождения.