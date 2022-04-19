Пасха 2022: дата праздника в этом году

Светлое Христово Воскресение считается одним из самых главных праздников для верующих. Его отмечают ежегодно, но дата праздника может меняться, поскольку определяется по лунному календарю. Обычно христиане восточного и западного обряда празднуют Пасху в разное время, но иногда даты праздники совпадают.

Какого числа будет Пасха в 2022 году

В 325 году Первым Вселенским собором было установлено время празднования Пасхи, однако после реформы календаря в XVI веке христиане западного и восточного обряда стали отмечать ее в разные даты. Праздник может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая.

В этом году христиане западного обряда праздновали Светлое Христово Воскресение 17 апреля, а христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля.

Соответственно отличаются и даты Великого поста. Для христиан западного обряда он длился со 2 марта по 16 апреля. Христиане восточного обряда должны соблюдать Великий пост с 7 марта по 23 апреля. Во время поста верующим нельзя употреблять мясо и пищу животного происхождения.