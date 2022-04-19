Последние события очень подтолкнули: alyona alyona объяснила свое решение уехать из Украины

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) заявила о том, что приняла решение уехать из Украины в Европу. Она объяснила, что решилась на этот шаг, потому что за пределами родной страны сможет принести больше пользы другим людям и помочь тем, кто в этом нуждается.

В своем блоге в Instagram Алена призналась, что это решение не было для нее простым. Однако последние события подтолкнули ее к решительным и смелым действиям, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте", - объяснила свою позицию артистка.

"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Смерть кума больно по мне ударила. Пусть все сыновья вернутся живыми! Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон". Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично "спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!" – продолжила она.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я хочу делать больше и теперь буду делать больше. Кто из вас за границей – пишите, где вы есть. Если я буду в вашем городе – мы обязательно встретимся!" – также добавила исполнительница.