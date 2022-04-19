Принц Джордж и принцесса Шарлотта совершили редкий выход в свет

Вчера в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла праздничная пасхальная церковная служба. Ее посетили некоторые члены королевской семьи, включая Кейт Миддлтон и принца Уильяма со старшими детьми. 8-летний принц Джордж и 6-летняя принцесса Шарлотта очаровали публику своим внешним видом.

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала очаровательное бледно-голубое платье-пальто от Emilia Wickstead, которое она надевала в 2017 году в Люксембурге. Образ она завершила замшевыми туфельками, надела очаровательную повязку от Jane Taylor, сережки от Cassandra Goad и взяла небольшую сумочку-клатч.

Принцесса Шарлотта была одета под стать матери в голубые колготки, милое платьице в мелкий цветочный принт и темно-синий кардиган.

Принц Уильям и принц Джордж выглядели отлично в строгих темно-синих костюмах.

К герцогу и герцогине Кембриджским присоединились другие члены королевской семьи, включая Зару Тиндал с мужем и старшей дочерью, принц Эдвард с семьей, принцесса Евгения, Питер Филиппс с детьми.

Елизавета II не появилась на службе. Королевский эксперт отмечает, что Ее Величество могла посетить небольшую часовню на территории Виндзорского замка, чтобы не подвергать себя лишней опасности и не перенапрягаться. Биограф Анджела Левин уверена, что накануне празднования платинового юбилея на троне к здоровью королевы.

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