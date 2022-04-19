Принц Джордж и принцесса Шарлотта совершили редкий выход в свет

Вчера в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла праздничная пасхальная церковная служба. Ее посетили некоторые члены королевской семьи, включая Кейт Миддлтон и принца Уильяма со старшими детьми. 8-летний принц Джордж и 6-летняя принцесса Шарлотта очаровали публику своим внешним видом.

Такие взрослые: старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма совершили редкий выход в свет

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала очаровательное бледно-голубое платье-пальто от Emilia Wickstead, которое она надевала в 2017 году в Люксембурге. Образ она завершила замшевыми туфельками, надела очаровательную повязку от Jane Taylor, сережки от Cassandra Goad и взяла небольшую сумочку-клатч.

Принцесса Шарлотта была одета под стать матери в голубые колготки, милое платьице в мелкий цветочный принт и темно-синий кардиган.

Такие взрослые: старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма совершили редкий выход в свет

Принц Уильям и принц Джордж выглядели отлично в строгих темно-синих костюмах.

Такие взрослые: старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма совершили редкий выход в свет

К герцогу и герцогине Кембриджским присоединились другие члены королевской семьи, включая Зару Тиндал с мужем и старшей дочерью, принц Эдвард с семьей, принцесса Евгения, Питер Филиппс с детьми.

Такие взрослые: старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма совершили редкий выход в свет

Елизавета II не появилась на службе. Королевский эксперт отмечает, что Ее Величество могла посетить небольшую часовню на территории Виндзорского замка, чтобы не подвергать себя лишней опасности и не перенапрягаться. Биограф Анджела Левин уверена, что накануне празднования платинового юбилея на троне к здоровью королевы.

Напомним, самая красивая украинка Анна Неплях кардинально сменила прическу на Бали: “Решила обновиться“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео
В Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибшихВ Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибших
Блок рекламы


Похожие новости
Светлана Тарабарова пострадала из-за войны и оказалась в больницеСветлана Тарабарова пострадала из-за войны и оказалась в больнице
Родной Ирпень разрушен: Светлана Лобода рассказала о родственниках под КиевомРодной Ирпень разрушен: Светлана Лобода рассказала о родственниках под Киевом
В Мариуполе люди уже трое суток не могут связаться с родственниками, нет отопления, света и водыВ Мариуполе люди уже трое суток не могут связаться с родственниками, нет отопления, света и воды
На Харьковщине у местных жителей уже двое суток нет света и водыНа Харьковщине у местных жителей уже двое суток нет света и воды
В марте у украинцев будет девять выходныхВ марте у украинцев будет девять выходных
В Киеве цветами государственного флага подсветили монумент "Родина-Мать"В Киеве цветами государственного флага подсветили монумент "Родина-Мать"
В Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогодыВ Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды
На Волыни мужчину, убившего мать после выхода из тюрьмы за убийство отца, осудили на 9 лет
Елку на Софийской площади засветят 18 декабряЕлку на Софийской площади засветят 18 декабря
Без света остаются населённые пункты в трех областяхБез света остаются населённые пункты в трех областях
Последние новости
Подгружаем последние новости