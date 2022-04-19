В Бородянке погиб известный педагог Марк Бобровский

Тела его семьи обнаружили под завалами.

В Бородянке погиб известный педагог Марк Бобровский
Марк Бобровський
Фото: Марк Бобровський / Facebook

В Бородянке под Киевом погиб известный педагог, преподаватель, заместитель директора лицея "Универсум" Марк Бобровский.

Об этом сообщается на странице лицея в фейсбуке.

"Уважаемые друзья, коллеги, ученики и их семьи! К нам пришло горе и страшное известие. Нашли тело Бобровского Марка Владимировича. Он погиб от рашистской авиационной бомбы вместе с семьей. Жена - Галина, врач терапевт, сын Максим, студент НТУУ КПИ. Ушли из жизни мгновенно, прячась в подвале дома, где жили в Бородянке", - говорится в сообщении.

Бобровский не дожил 14 дней до своего 60-летия. Напомним, в Киевской области в результате роSSийского вторжения пострадали 120 образовательных учреждений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео
В Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибшихВ Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибших
Блок рекламы


Похожие новости
Под Харьковом погибли трое спасателей во время разминирования, еще четверо тяжело раненыПод Харьковом погибли трое спасателей во время разминирования, еще четверо тяжело ранены
В Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеровВ Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеров
В Бородянке установили первые модульные дома: фотоВ Бородянке установили первые модульные дома: фото
В Буче мародеры сожгли известный ресторан: фото и скандальные подробностиВ Буче мародеры сожгли известный ресторан: фото и скандальные подробности
В городах Европы и Америки прошли акции памяти по погибшим в войне с Россией украинским детямВ городах Европы и Америки прошли акции памяти по погибшим в войне с Россией украинским детям
В Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибшихВ Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибших
Погибла на глазах у маленького сына: что известно о жертве оккупантов, расстрелявших лодку с украинцамиПогибла на глазах у маленького сына: что известно о жертве оккупантов, расстрелявших лодку с украинцами
В Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшегоВ Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшего
Стал символом несокрушимости украинцев: кот чудом выжил под завалами в БородянкеСтал символом несокрушимости украинцев: кот чудом выжил под завалами в Бородянке
Как родственникам найти своих близких, погибших в Буче?Как родственникам найти своих близких, погибших в Буче?
Последние новости
Подгружаем последние новости