В Бородянке погиб известный педагог Марк Бобровский

В Бородянке под Киевом погиб известный педагог, преподаватель, заместитель директора лицея "Универсум" Марк Бобровский.

Об этом сообщается на странице лицея в фейсбуке.

"Уважаемые друзья, коллеги, ученики и их семьи! К нам пришло горе и страшное известие. Нашли тело Бобровского Марка Владимировича. Он погиб от рашистской авиационной бомбы вместе с семьей. Жена - Галина, врач терапевт, сын Максим, студент НТУУ КПИ. Ушли из жизни мгновенно, прячась в подвале дома, где жили в Бородянке", - говорится в сообщении.

Бобровский не дожил 14 дней до своего 60-летия. Напомним, в Киевской области в результате роSSийского вторжения пострадали 120 образовательных учреждений.