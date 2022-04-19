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2022-04-19
В Бородянке погиб известный педагог Марк Бобровский
Тела его семьи обнаружили под завалами.
Марк Бобровський
Фото: Марк Бобровський / Facebook
В Бородянке под Киевом погиб известный педагог, преподаватель, заместитель директора лицея "Универсум" Марк Бобровский.
Об этом сообщается на странице лицея в фейсбуке.
"Уважаемые друзья, коллеги, ученики и их семьи! К нам пришло горе и страшное известие. Нашли тело Бобровского Марка Владимировича. Он погиб от рашистской авиационной бомбы вместе с семьей. Жена - Галина, врач терапевт, сын Максим, студент НТУУ КПИ. Ушли из жизни мгновенно, прячась в подвале дома, где жили в Бородянке", - говорится в сообщении.
Бобровский не дожил 14 дней до своего 60-летия. Напомним, в Киевской области в результате роSSийского вторжения пострадали 120 образовательных учреждений.