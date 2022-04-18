Мужчина сжег дом сожительницы под Одессой: полиция выяснила причину поступка

Мужчина сжег дом сожительницы под Одессой: полиция выяснила причину поступка

ГУНП Одесской области задержало 60-летнего правонарушителя, который решил поджечь дом сожительницы под Одессой.

Как пишет Politeka.net, под Одессой местные жители вызвали пожарников, так как горел дом. Как стало известно, пока жены не было дома, правонарушитель взял пятилитровую емкость с раствором, поджег ее и закинул на крышу. Правоохранители в результате события задержали 60-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Мужчина признался в содеянном. Как оказалось, у него очень много обид на свою сожительницу.

"Следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога, предусмотренном ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет", - было отмечено в публикации.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
Более 8 тыс. граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями, - ГСЧСБолее 8 тыс. граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями, - ГСЧС
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
В Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибшихВ Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибших
Блок рекламы


Похожие новости
Пьяный мужчина устроил стрельбу в Днепре, без "скорой" не обошлось: подробности от полицииПьяный мужчина устроил стрельбу в Днепре, без "скорой" не обошлось: подробности от полиции
Мужчина в женском наряде решил перейти границу: видео инцидента в Одесской областиМужчина в женском наряде решил перейти границу: видео инцидента в Одесской области
Национальная полиция открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий РФНациональная полиция открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий РФ
Открыл багажник и произошел взрыв: под Киевом мужчина погиб в своем авто, которое заминировали оккупантыОткрыл багажник и произошел взрыв: под Киевом мужчина погиб в своем авто, которое заминировали оккупанты
В Киеве мужчина в сопровождении вооруженных лиц напал на полицию: фотоВ Киеве мужчина в сопровождении вооруженных лиц напал на полицию: фото
Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерстваНацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства
Главный флаг Украины опустят: в КГГА назвали причинуГлавный флаг Украины опустят: в КГГА назвали причину
В Харькове погиб 95-летний мужчина, который был узником БухенвальдаВ Харькове погиб 95-летний мужчина, который был узником Бухенвальда
Некоторым мужчинам разрешено покидать Украину во время военного положения: кто в спискеНекоторым мужчинам разрешено покидать Украину во время военного положения: кто в списке
"Украинский свидетель" показал, как работает полиция в условиях войны"Украинский свидетель" показал, как работает полиция в условиях войны
Последние новости
Подгружаем последние новости