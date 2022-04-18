Мужчина сжег дом сожительницы под Одессой: полиция выяснила причину поступка

ГУНП Одесской области задержало 60-летнего правонарушителя, который решил поджечь дом сожительницы под Одессой.

Как пишет Politeka.net, под Одессой местные жители вызвали пожарников, так как горел дом. Как стало известно, пока жены не было дома, правонарушитель взял пятилитровую емкость с раствором, поджег ее и закинул на крышу. Правоохранители в результате события задержали 60-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Мужчина признался в содеянном. Как оказалось, у него очень много обид на свою сожительницу.

"Следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога, предусмотренном ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет", - было отмечено в публикации.