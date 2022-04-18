Трое пострадавших в результате ракетных обстрелов во Львове находятся в реанимации

На СТО, в которую попала роSSийская ракета, находились около 20 человек.

Трое пострадавших в результате ракетных обстрелов во Львове находятся в реанимации
Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Трое пострадавших вследствие ракетного обстрела во Львове находятся в реанимации.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Некоторых направили на операции.

В больницы Львовщины госпитализировали 11 человек, среди них 3-летний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками от окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении.

Врачи говорят, что в результате взрыва люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших поражения головы и головного мозга.

Средний возраст пациентов – 35-45 лет.

“На СТО, в которую попала роSSийская ракета, находилось около 20 человек. Погибли 7 невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания”, – добавил Козицкий.

Напомним, ракеты, которыми роSSийские военные обстреляли сегодня Львов, выпустили из Каспийского региона. Враг мог целиться в железнодорожный вокзал.

В результате удара по Львову семь человек погибли.

По городу произошло четыре ракетных удара. Три – по объектам военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами. Глава правления УЗ Александр Камышин сообщал, что пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

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