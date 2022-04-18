Виталий Козловский выпустил щемящую песню о войне и снял клип у разрушенных обстрелами домов: видео

Украинский певец Виталий Козловский, который с самого начала войны остается в Киеве , презентовал песню "Другая весна". Клип на композицию был снят в местах, подвергшихся наибольшим вражеским ударам в столице.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале исполнителя. "Это повстанческая песня, ее авторы Иосиф Струцюк и Вадим Гаркавий. Она была написана в 1985 году и имеет очень интересную историю. Авторы вдохновились на ее написание после просмотра фотографий из Волыни 40-50х годов. Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии - приветливые и красивые девичьи лица, они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину, и сегодня строки этой песни - в самое сердце. Наши прекрасные люди, которые планировали жить, строить, работать, создавать семьи, рожать детей, мужественно встали на защиту нашей Украины от кровавого оккупанта", - рассказал артист подробнее историю композиции.

"Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых уже нет. Эта видеоработа - это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру - быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", - говорит Виталий.

Козловский поделился, что пока проходил процесс съемок, подходили люди и делились историями. Мужчина в возрасте спал в своей квартире, когда прилетела вражеская ракета. Квартиру, как и весь подъезд, разрушило полностью. Его завалило. Чудом выбрался из-под обломков живым. Любимая кошка погибла, потому что легкая, и ее сильно бросило о стену от ударной волны. Рассказывает о соседях – не все из них пережили этот удар. Теперь он живет у знакомых, и каждый день приходит смотреть на то, что осталось от прежней спокойной жизни.

Рядом стоят бабушка с маленькой внучкой, соседи. Всматриваются в обгоревший каркас дома и наконец-то находят окно на 6 этаже. Говорят, что там жила самая лучшая подруга девочки, к ней часто приходили в гости в эту квартиру. Теперь от нее остались черные пустоты окон, информирует Апостроф .

Вокруг дома разбросано то, что было любимыми вещами, частицами мирной счастливой жизни людей, а сквозь эти обломки пробиваются весенние первоцветы.

В доме, в который ударила ракета, полностью выпала стена. На земле – глубокая воронка от удара. Вокруг – обломки мебели, черные скелеты обгоревших автомобилей. Мужчина пришел в остатки квартиры, чтобы забрать уцелевшее. Собирает самое дорогое – семейные фото, родные сердцу мелочи. Вещи, которые теперь можно поместить в одну небольшую сумку.

Фото: Youtube

"Разговорились с ним. Светлый человек и оптимист. Несмотря на ужасную разруху вокруг, говорит, что духом не упадет, жизнь продолжается, верит, что все отстроим, главное - Победа Украины! Вот такие наши люди, искренние, сильные, светлые, несокрушимые. С такими людьми мы все преодолеем!" – рассказывает певец.

Маленькая Ева-Мария с мамой и бабушкой живут в доме недалеко от того места, куда ударила ракета. Ей 4, но она уже различает звуки ударов и даже успокаивает маму: "Не волнуйся, это ПВО". Девочка тоже появляется в видео вместе с мамой Натальей. "У малышки, в ее самые беззаботные детские годы – взрослый серьезный взгляд. Война уже оставила свой страшный след. Я уверен в нашей Победе. Так оно и будет!" - подытоживает артист.