Фильм о Мариуполе покажут на фестивале в Праге

В общей сложности, в программу фестиваля включили три украинских фильма, информирует ZN.ua.

Фильм о Мариуполе покажут на фестивале в Праге
Фильм "Почему я живой" покажут на фестивале в Праге
© Кадр из фильма

Фильм украинского режиссера Виллена Новака «Почему я живой», который рассказывает о Мариуполе, покажут на фестивале Prague International Film Awards в Чехии. В программу фестиваля также включены еще два украинских фильма, сообщает «НВ».

Отмечается, что картина «Почему я живой» отобрана в основную селекцию фестиваля, который будет проходить 21-24 апреля.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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