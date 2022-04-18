Фильм о Мариуполе покажут на фестивале в Праге

Фильм украинского режиссера Виллена Новака «Почему я живой», который рассказывает о Мариуполе, покажут на фестивале Prague International Film Awards в Чехии. В программу фестиваля также включены еще два украинских фильма, сообщает «НВ».

Отмечается, что картина «Почему я живой» отобрана в основную селекцию фестиваля, который будет проходить 21-24 апреля.