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2022-04-18
Фильм о Мариуполе покажут на фестивале в Праге
Фильм "Почему я живой" покажут на фестивале в Праге© Кадр из фильма
Фильм украинского режиссера Виллена Новака «Почему я живой», который рассказывает о Мариуполе, покажут на фестивале Prague International Film Awards в Чехии. В программу фестиваля также включены еще два украинских фильма,
Отмечается, что картина «Почему я живой» отобрана в основную селекцию фестиваля, который будет проходить 21-24 апреля.
Фаина Ваулина, ZN.ua