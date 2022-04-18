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2022-04-18
В Украине следующий день после Пасхи будет рабочим
Из-за военного положения отменены дополнительные выходные, информирует
© Василий Артюшенко, ZN.UA
В Украине не будет выходных во второй день Пасхи, а также 2 и 9 мая. Это предусмотрено
Весной украинцы должны дополнительно отдыхать:
- 25 апреля (перенос исходящей с 24 апреля Пасхи);
- 2 мая (перенос выходного с 1 мая);
- 9 мая (праздничный день).
Однако из-за военного положения это будут рабочие дни с оплатой в обычном порядке.
Юлия Москаленко, ZN.ua