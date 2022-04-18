В Украине следующий день после Пасхи будет рабочим

В Украине не будет выходных во второй день Пасхи, а также 2 и 9 мая. Это предусмотрено Законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Так, статья 6 закона устанавливает другие правила по выходным на период действия военного положения.

Весной украинцы должны дополнительно отдыхать:

25 апреля (перенос исходящей с 24 апреля Пасхи);

(перенос исходящей с 24 апреля Пасхи); 2 мая (перенос выходного с 1 мая);

(перенос выходного с 1 мая); 9 мая (праздничный день).

Однако из-за военного положения это будут рабочие дни с оплатой в обычном порядке.