Четверо мародеров вынесли из ТЦ в Буче инструментов и техники на 5 млн грн
Украли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы, велосипеды.
В Киевской области задержали группу мародеров, которые обокрали торговый центр на 5 миллионов гривен. Как сообщают в областной полиции, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины, обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Они украли инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен. По месту жительства мародеров полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары.
Мародеров разоблачили работники криминальной полиции Киевщины, управления борьбы с наркопреступностью и дознаватели Бучанского районного управления полиции. Начато досудебное расследование.
Ранее в Буче задержали мародеров, которые сотрудничали с оккупантами и сдавали им адреса зажиточных квартир.