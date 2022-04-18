Украина победит: Пономарев, Хома, Тополя и другие артисты выпустили бодрую песню с хором ВСУ

Украинский исполнитель Александр Пономарев написал новую песню о победе Украины. Он спел ее вместе с другими известными артистами, информирует Апостроф.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале певца. Александр Пономарев, Тарас Тополя, Юрий Ткач, Михаил Хома, Петр Черный и Евгений Кошевой вместе исполнили композицию, предсказывающую только победу Украины в войне, которую 24 февраля нещадно начала РоSSия против нашей страны.

"Наш друг Александр Пономарев создал музыку и текст песни "Украина победит", слова которой ему, буквально, приснились! Не долго думая, Александр пригласил нас приобщиться и спеть песню вместе. Все, конечно же, согласились! Звонит Саша и говорит: Тарик , достало нытье! Ну, сколько можно плакать? Народу, как воздух, нужна боевая, бодрая, сильная песня, и она у меня есть! Так слушайте и делитесь, так родная Украина победит! Все собранные средства от монетизации пойдут на помощь ВСУ", – рассказал Тарас Тополя подробнее историю создания песни.

"Сегодня мы вместе с Тарасом Тополей, Александром Пономаревым, Михаилом Хомой, Евгением Кошевым и Петром Черным, объединились, чтобы записать вдохновляющую песню "УКРАИНА ПОБЕДИТ". Поем вместе! Победим вместе!" - написал Юрий Ткач в своем блоге в Instagram.

Текст песни:

Александр Пономарев: "Їхав танк-окупант на долю неминучу. Башту відірвало йому Стугною за Бучу".

Михаил Хома: "Полетів окупант "МІГОМ тридцять п’ятим". Для Київського "Привида" він, здається, став двадцятим".

Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе! Горить , палає і ще спалахуй! Руській корабель іди …Гей, Гей!

Евгений Кошевой "Ось пливе окупант в Бердянську десь гальмує, тепер ворожий десант рапанів там годує".

Петр Черный: "Ще про тракторні війска маю розказати. Бо все ще десь недобре стоїть - хай буде біля хати".

Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе! Горить, палає і ще спалахуй! Руській корабель іди …Гей, Гей!

Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Тарас Тополя: "Чорнобаївка є ворогу портал на той світ. Регулярно все, що летить-завершає там свій політ".

Юрий Ткач: "Ще лякають ворогів наші біо-воїни. Від гусей, курей і голубів тікають в різні сторони".

Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе! Горить, палає і ще спалахуй! Руській корабель іди …Гей, Гей!


Любовь Блажко, Апостроф

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