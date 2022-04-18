Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины

Благотворитель самостоятельно доставил машины в Украину, информирует ZN.ua .

Деньги, полученные за яхту, швед потратил на приобретение карет скорой помощи, которые предназначались для Сумщины. К благотворительной инициативе присоединились также шведские медики.

Партия скорых уже доставлена в пункт назначения - в город Тростянец Сумской области. Интересно, что за рулем одной из них оказался сам благотворитель.



Напомним, ранее более 1100 врачей из Германии сообщили о готовности оказывать помощь Украине.