В Киевской области подбитой технике врага нашли оригинальное применение, фото

В освобожденной Киевской области роSSийские оккупанты оставили по себе десятки единиц сожженной и уничтоженной техники, для которой теперь местные жители придумали целесообразное назначение - превращение в мусорные баки, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в пресс-службе 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

Жители Киевщины используют остатки оккупантской военной техники как мусорные контейнеры. На фото, опубликованном в пресс-службе, попала сожженная десантная машина россиян. Теперь она действительно служит по назначению.

Украинцы привыкли к порядку, поэтому организованно выносят весь мусор и хлам в места, предназначенные для сбора отходов, а именно к уничтоженной технике роSSийских оккупантов.


Лиза Бровко, Апостроф

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