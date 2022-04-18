В Николаеве запускают ряд скважин из-за сбоя в водоснабжении в результате обстрелов

Сегодня в городе начнут бурить скважину на территории СК "Заря". Выдачу воды с нее планируют начать уже к концу следующей недели, информирует ZN.ua.

В Николаеве запускают ряд скважин из-за сбоя в водоснабжении в результате обстрелов

Уже с первых дней войны в Николаеве понимали, что город может быть отрезан от водоснабжения из Днепра. Коммунальщики искали альтернативные источники, а теперь запустили несколько скважин. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич.

“Я едва ли не в каждом эфире вам говорил: делайте запасы воды. Между тем, наши коммунальщики готовили альтернативные источники водоснабжения”.

За последний месяц запущены скважины в Больнице скорой медицинской помощи, больницах №1, 3 и 4, роддоме №2, а сегодня открыта скважина на территории "Николаевоблтеплоэнерго".

В ближайшие дни должны начать работать скважины в больнице №5, детской больнице №2 и роддоме №3. Всеми этими источниками могут пользоваться горожане. 18 апреля в Николаеве начнут бурить скважину на территории СК "Заря". Выдачу воды с нее планируют начать уже к концу следующей недели.


Оксана Коваль, ZN.ua

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