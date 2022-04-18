Более тысячи немецких врачей готовы работать в Украине

В Немецкую медицинскую ассоциацию поступило более 1100 заявлений, информирует ZN.ua.

Более 1100 врачей из Германии сообщили о готовности оказывать помощь в Украине или соседних с ней странах, сообщает DW.

"Это показывает, насколько велика солидарность медработников с жителями Украины. Ведь работа там может быть опасна для жизни", - сказал глава Немецкой медицинской ассоциации Клаус Райнард (Klaus Reinhardt) в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Желающие помочь жителям Украины врачи регистрируются на специальном портале ассоциации. Организация ведет переговоры с министерствами здравоохранения и иностранных дел Германии, а также с посольствами Украины и соседних с ней стран о потребности в помощи немецких врачей.

"Как только правительство заявит о том, что в рамках международных гуманитарных миссий требуется врачи, мы готовы предоставить помощь в достаточном количестве", - говори тглава Немецкой медицинской ассоциации.


Виктор Конев, ZN.ua

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