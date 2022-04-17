"Подался еще в феврале": в рф Дантеса назвали неонацистом и врагом страны, хотя он сам еврей

Владимир Дантес

Как пошутил в сторис сам певец, его кандидатуру рассматривали как-то уж слишком долго.

Владимир Дантес рассказал, что на роSSийском сайте "Комитета защиты национальных интересов" он попал в список неугодных. На этом сайте можно найти имена известных артистов, блогеров, журналистов, активистов, политиков, правозащитников и прочих. Теперь и сам он там.

Как пошутил в сторис сам певец, его кандидатуру рассматривали как-то уж слишком долго, ведь он "подался еще в феврале".

На сайте Дантеса обвиняют в том, что он "призывает россиян участвовать в незаконных уличных акциях против специальной военной операции". Сам артист, который также является евреем по национальности, сказал, что гордится таким новым титулом.

Ранее мы писали, одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и Владимир Дантес – объявили о своем расставании.

Как известно, Дантес и Дорофеева познакомились в 2011 году, а в 2015 пара решила пожениться. Все эти годы артисты постоянно появлялись вместе на разных мероприятиях и активно делились с поклонниками подробностями своей жизни. При этом они выглядели искренне счастливыми.

Однако, 18 марта исполнители признались, что теперь их пути расходятся.


Дарина Силина, politeka.net

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