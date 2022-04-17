За сутки пиротехники обезвредили 1 253 взрывоопасных предмета — ГСЧС

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки ГСЧС призывает сразу сообщать по телефону — 101, информирует ZN.ua.

За сутки пиротехники обезвредили 1 253 взрывоопасных предмета — ГСЧС
© КГГА, Алексей Самсонов

За минувшие сутки в Украине пиротехники ГСЧС обнаружили, изъяли и обезвредили 1 253 взрывоопасных предмета. ГСЧС также сообщает, что обследована территория площадью более 1 081 га.

«В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 108 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 1 тыс. 253 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 1081,47 га», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пиротехники работали: в Харьковской области 2 тыс. 615 раз, Николаевщине – 1 тыс. 96, Киевщине – 801, Донецкой области – 295, Сумщине – 294.

«Всего с начала широкомасштабного военного вторжения роSSийской федерации на территории Украины обезврежено 65 тыс. 302 взрывоопасных предмета и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 937 авиационных бомб. Обследована территория площадью 10 тыс. 270 га», - говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки ГСЧС призывает сразу сообщать по телефону-101.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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