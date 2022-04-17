В Ирпене разрушены 71% зданий

РоSSийские оккупанты повредили и уничтожили 71% зданий города Ирпень Киевской области. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем Telegram-канале .

"В Ирпене повреждено более 1000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это – 71% от территории города", – написал он со ссылкой на данные спутникового центра ООН Unosat.

Среди разрушенных и поврежденных построек в городе не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. В частности, пострадали учебные и медицинские учреждения.