В Ирпене разрушены 71% зданий
Пострадали учебные и медицинские учреждения.
РоSSийские оккупанты повредили и уничтожили 71% зданий города Ирпень Киевской области. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем
"В Ирпене повреждено более 1000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это – 71% от территории города", – написал он со ссылкой на данные спутникового центра ООН Unosat.
Среди разрушенных и поврежденных построек в городе не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. В частности, пострадали учебные и медицинские учреждения.
"По данным ООН Unosat, это 4 образовательных учреждения и 3 учреждения здравоохранения. Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные не полные из-за незначительной облачности", - пояснил мэр.