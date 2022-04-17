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2022-04-17
Христиане западного обряда отмечают Пасху: традиции празднования
Праздник посвящен чуду воскрешения Иисуса Христа.
На праздник принято красить яйца© pixabay/pezibear
17 апреля католики и протестанты, которые следуют григорианскому календарю, отмечают праздник светлого Христова Воскресения или Пасху. Праздник посвящен евангельским событиям: в пятницу Христа распяли, а в воскресенье он воскрес.
Традиции празднования Пасхи
Празднику предшествует 40-дневный пост. Празднование начинается вечером в субботу с праздничного богослужения. Зажигают Пасхал – особую свечу, свет которой раздают всем верующим. Заканчивается служба словами «Христос воскрес!» и ответом «Воистину воскрес!».
Фаина Ваулина, ZN.ua