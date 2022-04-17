Под Харьковом погибли трое спасателей во время разминирования, еще четверо тяжело ранены

Произошел взрыв части кассетного боеприпаса.

Под Харьковом погибли трое спасателей во время разминирования, еще четверо тяжело ранены
© КГГА, Алексей Самсонов

В ходе разминирования территории возле Харькова погибли трое пиротехников, еще четверо получили значительные ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, пишет ЛІГА.net.

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. Во время разминирования погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых", – рассказал Монастырский.

По словам главы МВД, при работах по разминированию взорвалась часть кассетного боеприпаса. Вследствие этого погиб, в том числе, командир части пиротехников.

Монастырский призвал украинцев быть особенно осторожными в случае обнаружения боеприпасов, учитывая, что такие трагедии случаются даже со специалистами. Он напомнил, что роSSийские военные минируют дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

Министр внутренних дел отметил, что согласно общим правилам, один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования.

По информации главы МВД, сейчас все силы привлечены к работам по разминированию. Каждый день работники ГСЧС изымают более пяти тысяч взрывоопасных предметов, что является очень высоким показателем.

Учитывая это, Украина обратилась к Европе, США и Канаде с просьбой приобщить команды своих пиротехников к разминированию.


Максим Царук, ZN.ua

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