Бородянского петушка передали в музей вместе со шкафчиком

Они вошли в фонд Национального музея Революции Достоинства

Кухонный шкаф с керамическим петушком, уцелевшие во время бомбежки Бородянки, стали достоянием музейного фонда Украины. Об этом сообщил Штаб спасения наследия.

14 апреля сотрудники ГСЧС демонтировали шкафчик со стены разбомбленного дома и передали Национальному музею Революции Достоинства (Музей Майдана). Сохранили даже шурупы, которыми шкафчик крепился к стене.

Стену со шкафчиком до демонтажа, окружающую местность и руины домов задокументировала компания DroneUA с помощью дрона для создания 3-D моделей. Благодаря подробной фото- и видеосъемке было зафиксировано размещение каждой детали, что в будущем позволит воспроизвести в музее расположение и окружающее пространство с максимальной точностью.

Кроме того, представители Музея Майдана и Довженко-Центра зафотографировали и собрали окружающие предметы, зафиксировали устные показания жителей близлежащих домов.

В "спасательной операции" также приняли участие Культурный институт "Межвух", Штаб спасения наследия и ЧАО «Систем Солюшнс» при поддержке Бородянской объединенной территориальной общины и МКИП.

Штаб культурного наследия назвал эту операцию своей первой экспедицией спасения наследия и объявил о намерении системно продолжать работу по сбору истории этой войны.

"Наша задача - фиксировать и сохранять материальные и нематериальные свидетельства стойкости и смелости украинцев, их способности к взаимопомощи, взаимоподдержке и несгибаемости перед врагом, героической борьбы украинцев за достоинство и свободу", - говорится в сообщении Штаба.

Напомним, шкафчик и керамический петушок авторства Валерия и Надежды Проторьевых стали символом стойкости благодаря фото киевского фотокорреспондента Елизаветы Серватинской. Позже подобных петушков получили в подарок президент Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон.