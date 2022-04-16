В Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеров
Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА.
В Бородянке Киевской области установили модульные дома для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеров, которые разбирают завалы.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В Бородянке установлены первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города роSSийских оккупантов. Мой заместитель Кирилл Тимошенко уехал в город", - написал он.
Также была установлена точка питания.
Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита. Но по просьбе Офиса президента 15 домов оказались на Киевщине, пострадавшей в результате роSSийской агрессии.
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Напомним, подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбирают завалы в Бородянке Киевской области. К ним также присоединились 11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии. Еще один скоро приедет из Польши.