В Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеров

Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА.

?В Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеров
Фото: t.me/ermaka2022/273

В Бородянке Киевской области установили модульные дома для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеров, которые разбирают завалы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В Бородянке установлены первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города роSSийских оккупантов. Мой заместитель Кирилл Тимошенко уехал в город", - написал он.

Также была установлена точка питания.

Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита. Но по просьбе Офиса президента 15 домов оказались на Киевщине, пострадавшей в результате роSSийской агрессии.

Фоторепортаж из Бородянки: разрушенные дома, разбитая военная техника, расстрелянный Тарас Шевченко

Напомним, подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбирают завалы в Бородянке Киевской области. К ним также присоединились 11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии. Еще один скоро приедет из Польши.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»
С автоматом на плече: в Ровно появился патриотичный мурал с украинской "валькирией"С автоматом на плече: в Ровно появился патриотичный мурал с украинской "валькирией"
Дженнифер Лопес рассказала о предложении Бена АффлекаДженнифер Лопес рассказала о предложении Бена Аффлека
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет бракаТоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет брака
Блок рекламы


Похожие новости
В Бородянке установили первые модульные дома: фотоВ Бородянке установили первые модульные дома: фото
"Я больше так не могу жить": под окнами дома нашли тело пенсионерки, детали трагедии в Кривом Роге"Я больше так не могу жить": под окнами дома нашли тело пенсионерки, детали трагедии в Кривом Роге
Мародери активизировались на Одесчине, грабят временно покинутые дома: фото "улова"Мародери активизировались на Одесчине, грабят временно покинутые дома: фото "улова"
В Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшегоВ Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшего
Стал символом несокрушимости украинцев: кот чудом выжил под завалами в БородянкеСтал символом несокрушимости украинцев: кот чудом выжил под завалами в Бородянке
В Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грнВ Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грн
В Бородянке на Киевщине из-под завалов только двух домов извлекли тела 26 погибшихВ Бородянке на Киевщине из-под завалов только двух домов извлекли тела 26 погибших
Режиссер "Бонда" Кэри Фукунага в Бородянке показал фото разрушений и процитировал ШевченкоРежиссер "Бонда" Кэри Фукунага в Бородянке показал фото разрушений и процитировал Шевченко
Украинские звезды потеряли свои дома от бомбардировок РФ: фотоУкраинские звезды потеряли свои дома от бомбардировок РФ: фото
Известный итальянец приютил у себя дома семью из Днепра: "Могут обращаться с любой потребностью"Известный итальянец приютил у себя дома семью из Днепра: "Могут обращаться с любой потребностью"
Последние новости
Подгружаем последние новости