?В Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеров

В Бородянке Киевской области установили модульные дома для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеров, которые разбирают завалы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В Бородянке установлены первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города роSSийских оккупантов. Мой заместитель Кирилл Тимошенко уехал в город", - написал он.

Также была установлена точка питания.

Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита. Но по просьбе Офиса президента 15 домов оказались на Киевщине, пострадавшей в результате роSSийской агрессии.

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