Упрощенное ВНО можно будет писать и в Украине, и за рубежом, физическое присутствие – обязательно

На территории стран ЕС они смогут сдать тест либо в столицах европейских государств, либо на базе вузов.

Упрощенное ВНО можно будет писать и в Украине, и за рубежом, физическое присутствие – обязательно
Фото: pik.net.ua

Национальный мультипредметный тест можно будет сдать и в Украине, и за рубежом, однако физическое присутствие будет обязательным.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщила пресс-служба Минобразования.

Тест будет содержать три дисциплины: украинский язык, математика и история Украины (по 20 заданий по каждой дисциплине).

Тест будут писать в течение 90 минут – не в режиме онлайн, а в учебных заведениях.

Будет возможность прерваться во время воздушной тревоги и затем продолжить сдавать тест.

“Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступать в высшие учебные заведения Украины, будут иметь такую возможность. На территории стран ЕС они смогут сдать национальный мультипредметный тест либо в столицах европейских государств, либо на базе университетов этих стран", – сказал Шкарлет.

Добавим, регистрация на участие в национальном мультипредметном тесте – упрощенном варианте ВНО – продлена до 19 апреля.

Напомним, национальный мультипредметный тест будущие абитуриенты, предварительно, будут сдавать в июле.

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