"Пасхальный коридор жизни": во Львове создали удивительную праздничную инсталляцию, фото

"Пасхальный коридор жизни": во Львове создали удивительную праздничную инсталляцию, фото

Во Львове местные жители и переселенцы создали удивительный "Пасхальный коридор жизни".

Во львовском парке "На Валах" установили инсталляцию "Пасхальный коридор жизни" — символ гуманитарных и эвакуационных коридоров. Пять тысяч синих и желтых пасхальных яиц в течение трех недель раскрашивали люди из Краматорска, Мариуполя, Рубежного, Попасной и Северодонецка. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Автор инсталляции, кандидат искусствоведения, преподаватель Львовской национальной академии искусств Кристина Береговская рассказала, что именно на Галичине, в Пасхальное время, решили сделать такую инсталляцию – "Пасхальный коридор жизни", и посвятить ее также памяти людей, не прошедших "зеленый коридор", почтить их во время войны.

"Этот треугольник – это символ крыши домов людей, которые потеряли свои дома, вынужденно их покинули и "зелеными коридорами" пытались добраться до тыла, безопасной зоны", - рассказала Кристина Береговская.


Галина Струс, politeka.net

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