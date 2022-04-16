В Бородянке установили первые модульные дома: фото

После того, как русские оккупанты вышли из Бородянки, люди ужаснулись руинам, что изверги оставили после себя. Однако городок начали восстанавливать - для этого сотрудникам ГСЧС установили модульные дома для проживания, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сообщается, что для сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города роSSийских оккупантов, будут проживать в установленных модульных домах.

"Раньше 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита, но по просьбе ОП 15 домов оказались на Киевщине, которая пострадала в результате роSSийской агрессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точка питания также была установлена.