Киевские хирурги извлекли пулю из сердца, не останавливая его

Медики спасли жизнь 20-летнему украинскому воину.

Киевские хирурги извлекли пулю из сердца, не останавливая его
Хирурги извлекли пулю из сердца украинского воина
© Министерство здравоохранения Украины

В больнице «Феофания» провели уникальную операцию: хирурги извлекли пулю из сердца, не останавливая его. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, медики спасли жизнь 20-летнему украинскому воину Владимиру Гордиенко.

Ему чудом удалось сбежать из плена оккупантов и уцелеть после допросов, пыток и обстрела автомобиля, на котором он спасался со своими товарищами. Два дня по лесу Владимир добирался к своим. Позже стало известно, что он шел с пулей в сердце и пневмогемотораксом. И смог дойти.

Первую помощь Владимиру оказали в Малине, а затем направили в Житомирскую областную больницу, где и выяснили, что в сердце парня находится посторонний предмет. После этого Владимира отправили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы «Феофания».

Здесь врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится осколок. Такое ранение могло привести к появлению сквозного отверстия в сердце или же осколок мог мигрировать и вызвать инсульт или потерю конечности.

Сложная операция шла пять часов и прошла успешно, врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Спустя несколько часов после операции Владимир уже разговаривал, а на следующий день – ходил.

Накануне своего дня рождения воин выписался из больницы, но все еще находится на связи с врачами.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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