Стинг выступил вместе с виолончелисткой из Украины на концерте в Лондоне

Музыканты исполнили песню Russians.

Стинг выступил вместе с виолончелисткой из Украины на концерте в Лондоне
Стинг и Ярослава Трофимчук сыграли песню Russians
© скриншот видео

Британский музыкант Стинг поддержал Украину во время своего концерта в Лондоне. Он выступил вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук и призвал делать пожертвования в помощь нашей стране, которая борется за свою свободу, сообщает «НВ».

Музыканты исполнили песню Russians. Стинг написал ее еще в 1985 году, она была посвящена Холодной войне. Музыкант снова начал исполнять ее после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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