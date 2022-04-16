Стинг выступил вместе с виолончелисткой из Украины на концерте в Лондоне

Британский музыкант Стинг поддержал Украину во время своего концерта в Лондоне. Он выступил вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук и призвал делать пожертвования в помощь нашей стране, которая борется за свою свободу, сообщает «НВ».

Музыканты исполнили песню Russians. Стинг написал ее еще в 1985 году, она была посвящена Холодной войне. Музыкант снова начал исполнять ее после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.