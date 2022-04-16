Прощалась с жизнью: ведущая "Ревизора" рассказала, как убегала из оккупированного Гостомеля

Юлия Панкова вместе с родителями две недели провела в полной оккупации под Гостомелем. После того, как в дом ворвались кадыровцы, семья решила бежать. Ведущая "Ревизора" понимала, что этот день может быть последним, ведь нужно было проезжать через роSSийских военных, информирует Апостроф .

Об этом 32-летняя журналистка рассказала в программе "ЖВЛ". Юлия призналась, что не было никаких гарантий, что машину не расстреляют, и она решила просто смириться и положиться на Бога.

Фото: instagram.com/pankova_julja

"Я себе сказала: "Блин, мне уже 32 года. Я уже так много за свою жизнь видела классного, невероятного, я путешествовала, я встречала очень крутых людей. У меня много в моем рюкзачке опыта, всего такого невероятно крутого", - вспоминает Панкова.

Юлия мысленно прощалась с жизнью и признается, что была готова умереть.

"У меня были такие мысли: "Юльчик, если это будет твой последний день, то ты можешь сказать, что у тебя была очень классная жизнь. И если она закончится...Ну не то, что ничего, а... Я была готова в тот день умереть. Я смирилась. Я понимала, как расстреляют, так это будет быстро. Это будет не болезненно", - рассказала она.

Юлии и ее семье удалось выбраться и сейчас они находится в безопасности. Панкова живет в Швейцарии, где ей помог с жильем знакомый, которого она видела один день. "Это невероятная помощь, - подчеркнула она. - Это очень дорогая страна".