В Харькове принялись убирать парк Горького: как выглядит жемчужина города после обстрелов

В Харькове принялись убирать парк Горького: как выглядит жемчужина города после обстрелов

В Центральном парке Харькова, который до сих пор носит имя классика русской литературы Горького, убирают последствия роSSийских обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказали в парке, утром сегодня, 16 апреля, до места работы смогли добраться около 15 работников – озеленители, операторы аттракционов, руководители подразделений и менеджеры. За это время они уже успели убрать обломки деревьев, разбитых рядов и изувеченных декораций у главного входа, на центральной аллее и во Французском парке.

«Любые попытки врага уничтожить Харьков и сломить дух его жителей разбиваются об настойчивость и твердость горожан», – утверждают в парке.


Алексей Ионов, politeka.net

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