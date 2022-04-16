Якобы на нужды теробороны: мошенник пытался завладеть авто киевлянина

полиция

43-летний мужчина от имени теробороны пытался завладеть автомобилем.

Мужчина в военной форме требовал у владельца СТО передать ему в распоряжение автомобиль, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Он прибыл на одну из станций техобслуживания в Днепровском районе Киева. Представившись бойцом тероборони, он сообщил владельцу СТО, что на нужды подразделения необходимы автомобили, которые находятся на территории станции. В дальнейшем мужчина неоднократно посещал станцию техобслуживания, требуя передать ему в распоряжение транспортные средства. На эти требования владелец СТО отказывал, потому что не был владельцем автомобилей и не имел права ими распоряжаться.

Тероборона, блокпост, Одесса

После очередного отказа, злоумышленник начал категорически требовать передать ему любой автомобиль. Владелец СТО обратился в полицию. Злоумышленника задержали при попытке выехать на автомобиле одного из клиентов. Задержанным оказался представитель одного из местных добровольческих формирований.

Мужчину будут держать под стражей до суда и вынесения приговора.

полиция, копы, патрульные


Алексей Ионов, politeka.net

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