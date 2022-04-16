Виноваты оба: жена Романа Сасанчина ответила на вопрос о разводе

Накануне жена Романа Сасанчина заявила, что они с певцом больше не семья. Сообщение 24-летней Иванны подписчики расценили как объявление о разводе и забросали ее директ вопросами. Молодая мама решила дать разъяснение, информирует Апостроф .

Девушка записала несколько разговорных "сториз", в которых объяснила свои громкие слова. Супруга 20-летнего победителя "Голосу країни" рассказала, что они переживают серьезный семейной конфликт, но по-прежнему муж и жена.

Фото: instagram.com/annavi_i

"Нет, мы с Ромой не развелись, - призналась Иванна. - У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить через все, что сейчас есть. И мы справимся с этим".

Девушка добавила, что несмотря на комментарии хейтеров, которые ждут их расставания, она надеется на то, что они с мужем смогут сохранить семью.

"Я надеюсь только на лучшее. Я знаю, что мы виноваты оба в том, что сейчас произошло. У нас очень сложный период. Я надеюсь, что мы его перерастем и со всем справимся. И для себя я решила, что буду искать психолога и копать в себе, что я делаю не так. Надеюсь, Рома это тоже сделает", - отметила она.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Роман и Иванна поженились в декабре 2021 года, в том же месяце они стали родителями дочери Элизабет. В конце января пара крестила девочку, а вскоре после этого вынуждена была расстаться из-за войны. Молодая мама с ребенком уехали в Польшу , а юный отец остался в Тернопольской области.